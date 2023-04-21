Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Кондоминиумы
Кондо с бассейном в Хорватии
Кондо
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 комнаты
Sevid, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 1,500,000
Расположенный на полуострове, как часть муниципалитета Марина, Севид является небольшим тури…
Дом 4 комнаты
Opcina Privlaka, Хорватия
4 Количество комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 310,000
Современная вилла в стадии строительства в Привлаке, 230 м2 Привлекательная вилла в стадии с…
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 208,278
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
137 м²
Количество этажей 2
€ 479,001
I24076 обод
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 194,400
Нижний город, недалеко от площади Бана Йосипа Елачича. Хорошая, уютная, гражданская трехком…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
1/3 Этаж
€ 385,000
I24413 Салопекова
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
85 м²
€ 221,000
Продается квартира в новом здании трехсторонней ориентации, на третьем этаже с видом на море…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 222,243
Черномерец, Чанкарова Двухкомнатная квартира 55,70м2 на первом этаже строящегося дома. План…
Квартира 3 комнаты
Opcina Pakostane, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 279,070
Пакоштане - новостройка S6 квартира Уютная трехкомнатная квартира 64,90 м2 на 1 этаже строя…
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 1
€ 257,619
I24551 Bosiljevska
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
I24972 Донье Прекрьежье
Дом 10 комнат
Задар, Хорватия
10 Количество комнат
261 м²
€ 350,000
Отдельный дом с тремя отдельными квартирами, 261,15м2, Задар / Коловаре Дом с тремя квартира…
Параметры недвижимости в Хорватии
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты