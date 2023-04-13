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Купить бунгало с видом на горы в Хорватии

Opcina Visnjan
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1 объект найдено
Бунгало 2 спальнив Visnjan, Хорватия
Бунгало 2 спальни
Visnjan, Хорватия
1 ванных комнат 760 м²
€ 290,000
VISNJAN – POREC Новое бунгало с 60м2 и бассейном в частном тихом месте ISTRIA – ХОРВАТИЯ …

Параметры недвижимости в Хорватии

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