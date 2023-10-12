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Виллы с видом на море в Буе, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Nova Vas, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вы мечтаете о Тоскане, вилле с бассейном на природе, и все же недалеко от моря и небольших г…
Цена по запросу
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