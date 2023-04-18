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Купить квартиру в Беловарско-Билогорская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Dezanovac, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 200,000
Вранич, СолинКомфортабельные двухуровневые апартаменты с двумя спальнями cca75m2 расположены…

Параметры недвижимости в Беловарско-Билогорская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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