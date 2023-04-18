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Купить недвижимость в Беловарско-Билогорская жупания, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 7 комнатв Opcina Dezanovac, Хорватия
Дом 7 комнат
Opcina Dezanovac, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 235 м²
€ 1,500,000
Шибеник, окрестности (ок. 20 км) - первая линия от моря, 10 м от пляжа, отдельно стоящий дом…
Дом 6 комнатв Opcina Dezanovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Opcina Dezanovac, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 277 м²
€ 299,000
Задар, Остров Премуда, отдельно стоящий двухэтажный дом, 277м2, на участке 180м2. Мы продае…
Дом 5 комнатв Opcina Dezanovac, Хорватия
Дом 5 комнат
Opcina Dezanovac, Хорватия
5 Количество комнат 250 м²
€ 550,000
Solin, Mezanovci, отдельный дом с жилой площадью 250 м2 и ухоженный сад 400 м2. Он состоит …
Квартира 2 комнатыв Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Dezanovac, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 200,000
Вранич, СолинКомфортабельные двухуровневые апартаменты с двумя спальнями cca75m2 расположены…

Параметры недвижимости в Беловарско-Билогорская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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