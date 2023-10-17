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Квартиры в Бакар, Хорватия

двухкомнатные
4
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бакар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Бакар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Омишаль - остров Крк, проект новопостроенных квартир с бассейном в отличном месте Квартира Б…
€305,000
Квартира 2 спальни в Бакар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Бакар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Омишаль - остров Крк, проект новопостроенных квартир с бассейном в отличном месте Квартира А…
€305,000
Квартира 2 спальни в Бакар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Бакар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Омишаль - остров Крк, проект нового строительства квартир в отличном месте Квартира Д Кварти…
€305,000
Квартира 2 спальни в Бакар, Хорватия
Квартира 2 спальни
Бакар, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Омишаль - остров Крк, проект нового строительства квартир в отличном месте Квартира С Кварти…
€305,000
Квартира 3 спальни с гаражом, с парковка в Бакар, Хорватия
Квартира 3 спальни с гаражом, с парковка
Бакар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Kostrena is an old popular coastal town, first mentioned at the beginning of the 15th centur…
€520,000
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