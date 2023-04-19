Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Grad Bakar
Бакар
Купить недвижимость в Бакар, Хорватия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
3 Этаж
€ 290,000
I21403 Ilica
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 725,043
Продается новая вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке в красивой бухте на…
Квартира 4 комнаты
Opcina Kostrena, Хорватия
4 Количество комнат
78 м²
4/4 Этаж
€ 297,806
Кострена Хиллз 夏 Жилой комплекс Добро пожаловать в рекламу будущего высококачественного жил…
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 387,965
Максимир, Горни Буковац Трехкомнатная квартира жилой площадью 73,50 м2 на первом этаже стро…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/4 Этаж
€ 164,241
I24944 Ivanićgradska
Дом 8 комнат
Загреб, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
€ 595,000
Дубрава, Опоровечка, возле Сверхновой Современный особняк площадью 260 м2 постройки 1960 го…
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 176,871
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. Э…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 330,000
I11666 Павла Хатза Код Петриньске
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/10 Этаж
€ 199,080
I24351 Ružmarinka
Дом
Загреб, Хорватия
285 м²
Количество этажей 2
€ 985,448
I24480 Шулекова улица
Дом 8 комнат
Karin Gornji, Хорватия
8 Количество комнат
281 м²
€ 194,000
Дом в тихой обстановке, недалеко от моря, с высоким потенциалом Дом расположен на участке 4…
Квартира 2 комнаты
Seget Donji, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 135,030
Сегет Доњи, двухкомнатная квартира 38,53 м2 + терраса 19,39 м2 на первом этаже жилого дома, …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты