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Купить квартиру с бассейном в Хорватии

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15 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 152 м²
€ 350,000
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 100 м²
€ 472,068
Эксклюзивная продажа !!!   Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 109 м²
€ 511,219
Эксклюзивная распродажа !!!  Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
Квартира 1 спальняв Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 78 м²
€ 320,251
Эксклюзивная продажа !!!   Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 1 спальняв Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
1 ванных комнат 33 м²
€ 202,352
В красивом месте, окруженном морем, но недалеко от всех городских, сельских и туристических …
Квартира 1 спальняв Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 52 м²
€ 195,000
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
Цена по запросу
СЕМЬЯ КОЖА Продажа апартаментов Skipper FAMILY на 2 этаже и чердаке здания Yellow Skiper Res…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 231,856
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 113 м²
€ 474,000
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Квартира 1 спальняв Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
1 ванных комнат 38 м²
€ 117,397
Эксклюзивная продажа !!!! Квартира в резиденции Skiper, классифицируется с 4 звездами. Кв…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 71 м²
€ 206,106
Роскошная недвижимость Истрия Фаркас продает исключительно дуплекс на гольф-курорте Кемпинск…

Регионы с недвижимостью на продажу

Город Умаг
Город Загреб
Grad Zapresic
Запрешич
Умаг
Задар
Opcina Sutivan
City of Velika Gorica
Grad Dubrovnik
Дубровник
Grad Korcula
Grad Sibenik
Корчула
Трогир
Солин
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Grad Supetar
Opcina Rogoznica
Opcina Vela Luka
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Параметры недвижимости в Хорватии

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