Купить квартиру с видом на море в Хорватии

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Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 615,000
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира, расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 695,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается элитная квартира, расположенная в отличном…
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается большая эксклюзивная квартира с видом на море, расположенная в тихом месте в очень…
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
152 м²
€ 350,000
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат
81 м²
€ 309,548
Особый случай !!! Новое здание, 3 км от Умага и всего в нескольких метрах от моря !!!!Всего …
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
85 м²
€ 221,000
Продается квартира в новом здании трехсторонней ориентации, на третьем этаже с видом на море…
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
7 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
100 м²
€ 472,068
Эксклюзивная продажа !!! Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
109 м²
€ 511,219
Эксклюзивная распродажа !!! Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
1 ванных комнат
67 м²
€ 355,713
Продается 5 звездные роскошные апартаменты в строящемся здании только с 6 квартирами. Парков…
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
78 м²
€ 320,251
Эксклюзивная продажа !!! Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
74 м²
€ 327,052
Эксклюзивная продажа !!! Crveni Vrh, гольф, лучшие рестораны, пляжи, природа, оливковые рощи…
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
1 ванных комнат
33 м²
€ 202,352
В красивом месте, окруженном морем, но недалеко от всех городских, сельских и туристических …
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
Цена по запросу
СЕМЬЯ КОЖА Продажа апартаментов Skipper FAMILY на 2 этаже и чердаке здания Yellow Skiper Res…
Квартира 6 спален
Basanija, Хорватия
4 ванных комнат
342 м²
€ 760,000
Этот красивый дом расположен всего в 400 метрах от моря и пляжа, недалеко от магазинов, банк…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
79 м²
€ 231,856
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
71 м²
€ 216,954
Luxusimmobilien Farkaš Umag verkauft eine schöne Wohnung in Crveni Vrh! Эксклюзивер Веркауф!…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
71 м²
€ 216,954
Роскошная недвижимость Farkaš Umag продает красивую квартиру в Црвени Врх! Эксклюзивная прод…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
113 м²
€ 474,000
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
113 м²
€ 474,000
Эксклюзивная распродажа !!!!! Элитная недвижимость Фаркаш на продажу в Резиденс Скипер, Црве…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
79 м²
€ 246,109
Maisonette zum Verkauf в Kempinski Golf Residenz im 2. Stock mit herrlichem Meerblick. Die …
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
79 м²
€ 246,109
Дуплекс на продажу в гольф-резиденции Kempinski на 2 этаже с прекрасным видом на море. Кварт…
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат
119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
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Регионы с недвижимостью на продажу
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Запрешич
Умаг
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Opcina Sutivan
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