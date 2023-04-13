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Купить квартиру с видом на море в Хорватии

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32 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 615,000
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
Квартира 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 4 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,162,000
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,050,000
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,200,000
Продается роскошная квартира,  расположенная на исключительной локации в историческом ц…
Квартира 3 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 3 спальни
Grad Split, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 695,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!!  Продается элитная квартира, расположенная в отличном…
Квартира 2 спальнив Grad Split, Хорватия
Квартира 2 спальни
Grad Split, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается большая эксклюзивная квартира с видом на море, расположенная в тихом месте в очень…
Пентхаус 3 спальнив Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 152 м²
€ 350,000
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
1 ванных комнат 81 м²
€ 309,548
Особый случай !!! Новое здание, 3 км от Умага и всего в нескольких метрах от моря !!!!Всего …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 85 м²
€ 221,000
Продается квартира в новом здании трехсторонней ориентации, на третьем этаже с видом на море…
Квартира 8 спаленв Ровинь, Хорватия
Квартира 8 спален
Ровинь, Хорватия
7 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Живописный очаровательный город Ровинь, расположенный на западном побережье полуострова Истр…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 100 м²
€ 472,068
Эксклюзивная продажа !!!   Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 109 м²
€ 511,219
Эксклюзивная распродажа !!!  Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид ..…
Квартира 2 спальнив Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
1 ванных комнат 67 м²
€ 355,713
Продается 5 звездные роскошные апартаменты в строящемся здании только с 6 квартирами. Парков…
Квартира 1 спальняв Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 78 м²
€ 320,251
Эксклюзивная продажа !!!   Crveni vrh, гольф, отличные рестораны, самый красивый вид .... …
Квартира 1 спальняв Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 74 м²
€ 327,052
Эксклюзивная продажа !!! Crveni Vrh, гольф, лучшие рестораны, пляжи, природа, оливковые рощи…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 69 м²
€ 183,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 67 м²
€ 184,000
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
Квартира 1 спальняв Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
1 ванных комнат 33 м²
€ 202,352
В красивом месте, окруженном морем, но недалеко от всех городских, сельских и туристических …
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат
Цена по запросу
СЕМЬЯ КОЖА Продажа апартаментов Skipper FAMILY на 2 этаже и чердаке здания Yellow Skiper Res…
Квартира 6 спаленв Basanija, Хорватия
Квартира 6 спален
Basanija, Хорватия
4 ванных комнат 342 м²
€ 760,000
Этот красивый дом расположен всего в 400 метрах от моря и пляжа, недалеко от магазинов, банк…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 231,856
Продается красивая 2-х этажная квартира с открытым видом на море, Словению и Италию. Квартир…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 71 м²
€ 216,954
Luxusimmobilien Farkaš Umag verkauft eine schöne Wohnung in Crveni Vrh! Эксклюзивер Веркауф!…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 71 м²
€ 216,954
Роскошная недвижимость Farkaš Umag продает красивую квартиру в Црвени Врх! Эксклюзивная прод…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 113 м²
€ 474,000
Эксклюзивная распродажа !!!! Мы продаем квартиру в Skipper Residence. Квартира относится …
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 113 м²
€ 474,000
Эксклюзивная распродажа !!!!! Элитная недвижимость Фаркаш на продажу в Резиденс Скипер, Црве…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 246,109
Maisonette zum Verkauf в Kempinski Golf Residenz im 2. Stock mit herrlichem Meerblick. Die …
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 79 м²
€ 246,109
Дуплекс на продажу в гольф-резиденции Kempinski на 2 этаже с прекрасным видом на море. Кварт…
Квартира 2 спальнив Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…
Квартира 2 спальнив Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
The apartment is located on the ground floor and consists of two bedrooms, two bathrooms, ha…

Регионы с недвижимостью на продажу

Grad Zapresic
Запрешич
Умаг
Задар
Opcina Sutivan
City of Velika Gorica
Grad Dubrovnik
Дубровник
Grad Korcula
Grad Sibenik
Корчула
Трогир
Солин
Солин
Grad Porec
Grad Supetar
Opcina Rogoznica
Opcina Vela Luka
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Параметры недвижимости в Хорватии

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