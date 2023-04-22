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Жильё в Гуанакасте, Коста-Рика

Cuajiniquil
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3 объекта найдено
Кондо 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Кондо 2 спальни
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
2 ванных комнат
€ 292,885
Это идеальный пляжный кондоминиум, расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от двух н…
Дом 1 спальня в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 1 спальня
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
1 ванных комнат
€ 629,928
Этот титулованный участок земли на берегу моря расположен на уединенном пляже под названием …
Вилла 3 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Вилла 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
3 ванных комнат
€ 2,658,496
Villa Claire is a magnificent residence and unmatched luxury hideaway that offers complete s…

Параметры недвижимости в Гуанакасте, Коста-Рика

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