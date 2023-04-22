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Дома в Коста-Рике

виллы
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11 объектов найдено
Дом 1 спальня в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 1 спальня
Veintisiete de Abril, Коста-Рика
1 ванных комнат
€ 629,928
Этот титулованный участок земли на берегу моря расположен на уединенном пляже под названием …
Вилла 3 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Вилла 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
3 ванных комнат
€ 2,658,496
Villa Claire is a magnificent residence and unmatched luxury hideaway that offers complete s…
Дом 5 спален в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 5 спален
Коста-Рика, Коста-Рика
5 ванных комнат
€ 671,383
Каждая дверь в доме выходит на открытую террасу с семью различными внутренними двориками на …
Дом 5 спален в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 5 спален
Коста-Рика, Коста-Рика
5 ванных комнат
€ 629,928
Этот уникальный отель расположен на впечатляющем участке площадью 3500 м2, который используе…
Дом 10 спален в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 10 спален
Коста-Рика, Коста-Рика
7 ванных комнат
€ 986,798
Мало инвестиционных возможностей обеспечивают такой потенциал - спрос на аренду в этом месте…
Дом 4 спальни в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Коста-Рика, Коста-Рика
4 ванных комнат
€ 494,751
Imagine taking a ten-minute stroll from your house to a beach that is fringed with jungle, o…
Дом 4 спальни в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Коста-Рика, Коста-Рика
4 ванных комнат
€ 653,359
Это уникальное свойство является выдающимся в этом районе. Владельцы - бывший чемпион по пры…
Дом 1 спальня в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 1 спальня
Коста-Рика, Коста-Рика
1 ванных комнат
€ 109,043
Если вы переезжаете в Коста-Рику и создаете очаровательную усадьбу, то среди ваших целей, и …
Дом 2 спальни в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Коста-Рика, Коста-Рика
2 ванных комнат
€ 666,877
Естественное расширение для Тамариндо, и мы видим это уже много лет, выходит на новую выездн…
Дом 3 спальни в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Коста-Рика, Коста-Рика
2 ванных комнат
€ 224,395
Этот дом расположен в одном из немногих оставшихся неоткрытых, очаровательных и идиллических…
Дом 6 спален в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 6 спален
Коста-Рика, Коста-Рика
5 ванных комнат
€ 765,106
В этом районе есть только несколько домов, которые на самом деле под ключ. Мы имеем в виду д…

Регионы с недвижимостью на продажу

Гуанакасте
Cuajiniquil

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