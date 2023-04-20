Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Разградская область
Zavet
Дома
Купить дом в Zavet, Болгария
Дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Варна, Болгария
€ 123,863
Коммерческое помещение в центральной части города Варна. Преимущества -отличн…
Квартира
Солнечный берег, Болгария
45 м²
9 Этаж
€ 48,117
29246792A studio in an elite complex on the first line is offered for salePrice: 48,500 euro…
Квартира
Солнечный берег, Болгария
56 м²
2 Этаж
€ 50,106
Предлагаем на продажу двухкомнатная квартира в комплексе Диамонд Скай в тихом и спокойном ра…
Квартира
Несебр, Болгария
€ 95,603
Трехкомнатная квартира в тихой центральной части Несебра Местоположение "Елитони…
Квартира
Святой Влас, Болгария
28 м²
5 Этаж
€ 22,448
ID 30439626A studio on the fifth floor with a terrace is offered for sale.Cost: 22,400 euros…
Квартира
Pamporovo, Болгария
45 м²
€ 48,767
ID 529 Этот комплекс расположен в центральной части курорта Пампорово, в близи с автобу…
Квартира 2 спальни
Бояна, Болгария
2 ванных комнат
140 м²
€ 496,253
Bestay Property представляет роскошную меблированную недвижимость, расположенную в здании с …
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
1 ванных комнат
7 453 м²
€ 26,556
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
Квартира
София, Болгария
185 м²
€ 215,457
Преимущества -отличное местоположение: коммуникативное место с большим потоком людей и м…
Квартира
Варна, Болгария
1 000 м²
€ 1,503,189
Предлагаем Вашему вниманию разработанный бизнес по производству бумажных изделий. Предп…
Дом 4 спальни
Iwanowo, Болгария
3 ванных комнат
250 м²
€ 70,850
Bestay Property would like to present this wonderful, three storey, furnished house in the v…
Параметры недвижимости в Zavet, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты