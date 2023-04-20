Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Болгарии
Новые дома в Болгарии
Все новостройки в Болгарии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Болгарии
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Болгарии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Разградская область
Zavet
Купить недвижимость в Zavet, Болгария
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1 ванных комнат
65 м²
€ 66,842
Квартира
София, Болгария
Цена по запросу
Эксклюзив ❗️❗️❗️ Агентство КВАДРАТ представляет вашему вниманию новый элитный жилой…
Квартира 1 спальня
Солнечный берег, Болгария
2 Количество комнат
2 ванных комнат
69 м²
2/4 Этаж
€ 35,464
1-комнатная квартира / 2 студии / на продажу в Солнечный день 6, Солнечный берег IBG Real E…
Квартира 3 спальни
Bansko, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
€ 212,451
Приготовьтесь стать современным домом отдыха, наполненным роскошью и практичностью. Сегодн…
Квартира
Rusokastro, Болгария
€ 134,275
Квартира 2 спальни
Elenite Resort, Болгария
75 м²
3 Этаж
€ 80,360
ID 31037058 1 bedroom apartment in Marina complexPrice: 81 000 euro.Location: Sveti VlasRoom…
Дом 5 спален
Бояна, Болгария
4 ванных комнат
463 м²
€ 426,777
Bestay Property представляет новый дом для продажи в районе Бояна рядом с резиденцией Бояна.…
Квартира 3 спальни
София, Болгария
5 Количество комнат
193 м²
€ 380,808
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
48 м²
3 Этаж
€ 28,771
ID 30940514 1 bedroom apartment in complex Sani Day 5 Price: 29 000 euro. Location: Sunny Be…
Дом 4 спальни
Marinka, Болгария
189 м²
2 Этаж
€ 208,618
ID30752348Two-storey villa in the complex Kraymorie Vilas and Suites Price: 208 175 eurosLoc…
Квартира 4 спальни
Chernomorets, Болгария
196 м²
4 Этаж
€ 261,969
# 29890246For sale it is offered:Four-room two-storey penthouse suite in the Atia Resort com…
Квартира
Zidarovo, Болгария
€ 115,244
Параметры недвижимости в Zavet, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты