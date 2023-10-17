Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Вробница
  5. Дома

Дома в Вробница, Болгария

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Этаж 5
One-bedroom apartment for sale: Price: 83 000 euro. Rooms: 2 Total area: 57,95 sq. M. Floor:…
€82,748
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 5
ID 313840141 Bedroom Apartment in Acapulco ComplexPrice: 56,500 eurosLocality: Sunny BeachPa…
€55,830
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/6
Апартаменты с видом на море с 1 спальней в Panorama Fort Beach, Свети Влас. 1-я линия до пля…
€80,754
Квартира 3 спальни с Spalni, под аренду в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни с Spalni, под аренду
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Этаж 1
ID27484232Two-bedroom apartment in Porto Paradiso complex, Sveti Vlas, BulgariaPrice: 156 83…
€156,835
Квартира в Kichevo, Болгария
Квартира
Kichevo, Болгария
Площадь 300 м²
Роскошный двухэтажный дом в 15 км от города Варна.   Преимущества -тихая и спокойная…
€210,000
Квартира 5 спален в Солнечный берег, Болгария
Квартира 5 спален
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 5
Площадь 657 м²
Этаж 3
ID 31719690For sale it is offered:Six apartments in the complex Chateau Panorama, Kosharitsa…
€294,792
Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Этаж 3
#28994056 A maisonette is offered for sale in the Viniyards Panorama complex in Aheloy.Cost:…
€88,730
Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 3
# 31297850For sale is a three-room apartment in the complex"Fort Knox Nessebar Club" with a …
€64,304
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Этаж 4
ID 31789160Price: 110,000 eurosLocation: Sunny BeachRooms: 3Total area: 99.33 sq.m.Floor: 4/…
€109,666
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Солнечный берег, Болгария
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/5
Мезонет с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Эксельсиоре, Санни Бич Мы рады предложить вам…
€122,665
Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 51 м²
Этаж 8
ID 30443490Studio in the Royal Beach complex in the Sunny BeachPrice: 61 140 eurosLocality: …
€60,954

Параметры недвижимости в Вробница, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти