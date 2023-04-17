Купить квартиру в Вробница, Болгария

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19 объектов найдено
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Квартира
Вробница, Болгария
90 м²
6/8 Этаж
€ 125,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Пил 2 в тихом месте рядом с…
Квартира
Вробница, Болгария
136 м²
5/10 Этаж
€ 283,674
Квартира
Вробница, Болгария
98 м²
4/6 Этаж
€ 204,422
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
Квартира
Вробница, Болгария
124 м²
4/6 Этаж
€ 260,000
WITHOUT COMMISSION FROM THE BUYER!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartm…
Квартира
Вробница, Болгария
110 м²
7/10 Этаж
€ 235,129
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Gotse Delchev в новом роскошно…
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Квартиры с бескомпромиссным качеством и оптимальной планировкой! Мы рады представить вам н…
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 94,000
Агентство «Квадрат» рады предложить вам трехкомнатную квартиру в районе Обеля …
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
10 м²
€ 69,000
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2 Количество комнат
64 м²
€ 55,000
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Назначение: Жилой дом с магазинами и подземными гаражами Площадь здания: Общая заст…
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 70,470
ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь 2020 Продажа квартир от 41 до 114 …
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
3 Количество комнат
90 м²
€ 110,000
Мы предлагаем на продажу трехкомнатную квартиру 90 кв.м в квартале Надежда в 9-этажном зда…
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2 Количество комнат
71 м²
€ 59,000
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты
Вробница, Болгария
4 Количество комнат
140 м²
€ 85,000
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 42,160
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 38,760
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 52,360
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
Параметры недвижимости в Вробница, Болгария
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