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Купить недвижимость в Вробница, Болгария

19 объектов найдено
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
90 м² 6/8 Этаж
€ 125,000
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Пил 2 в тихом месте рядом с…
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
136 м² 5/10 Этаж
€ 283,674
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
98 м² 4/6 Этаж
€ 204,422
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
124 м² 4/6 Этаж
€ 260,000
WITHOUT COMMISSION FROM THE BUYER!!! DREAM WISHEN REAL ESTATE For sale a four-bedroom apartm…
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
110 м² 7/10 Этаж
€ 235,129
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Gotse Delchev в новом роскошно…
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Квартиры с бескомпромиссным качеством и оптимальной планировкой! Мы рады представить вам н…
Квартира 2 комнатыв Вробница, Болгария
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 94,000
Агентство «Квадрат» рады предложить вам трехкомнатную квартиру в районе Обеля …
Квартира 1 спальняв Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 10 м²
€ 69,000
Квартира 2 комнатыв Вробница, Болгария
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2 Количество комнат 64 м²
€ 55,000
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Назначение: Жилой дом с магазинами и подземными гаражами   Площадь здания: Общая заст…
Квартира 2 спальнив Вробница, Болгария
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 70,470
ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь 2020 Продажа квартир от 41 до 114 …
Квартира 3 комнатыв Вробница, Болгария
Квартира 3 комнаты
Вробница, Болгария
3 Количество комнат 90 м²
€ 110,000
Мы предлагаем на продажу трехкомнатную квартиру 90 кв.м в квартале Надежда в 9-этажном зда…
Квартира 2 комнатыв Вробница, Болгария
Квартира 2 комнаты
Вробница, Болгария
2 Количество комнат 71 м²
€ 59,000
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
Цена по запросу
Квартира 4 комнатыв Вробница, Болгария
Квартира 4 комнаты
Вробница, Болгария
4 Количество комнат 140 м²
€ 85,000
Квартира 1 спальняв Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 42,160
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
Квартира 1 спальняв Вробница, Болгария
Квартира 1 спальня
Вробница, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 38,760
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …
Квартира 2 спальнив Вробница, Болгария
Квартира 2 спальни
Вробница, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 52,360
Отличная инвестиция в столице ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС. Новое строительство - Акт 16 - Октябрь …

Параметры недвижимости в Вробница, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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