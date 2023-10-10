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Пентхаусы с бассейном в Витоша, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
€995,000

Параметры недвижимости в Витоша, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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