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Дома с бассейном в Витоша, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…

Параметры недвижимости в Витоша, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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