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Купить вилла с видом на горы в Болгарии

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Вилла 6 спаленв Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален
Harmanli, Болгария
10 Количество комнат 6 ванных комнат 5 000 м² Количество этажей 3
€ 165,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…

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