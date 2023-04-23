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Жильё в Великотырновская область, Болгария

Veliko Tarnovo
2
Borovo
1
Gorna Oryahovitsa
1
Polski Trambesh
1
Svishtov
1
4 объекта найдено
Дом 2 спальни в Polski Trambesh, Болгария
Дом 2 спальни
Polski Trambesh, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 85,000
Прекрасная 2 кровати, 2 баня с большим двором возле Polski Trambesh IBG Real Estates рада п…
Дом 3 спальни в Polski Trambesh, Болгария
Дом 3 спальни
Polski Trambesh, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Сельский дом с 6 комнатами и большим участком земли, в 30 км от Свиштова IBG Real Estates р…
Дом 2 спальни в Borovo, Болгария
Дом 2 спальни
Borovo, Болгария
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 9,500
Двухместный дешевый дом с прекрасным видом возле Русе Недвижимость с потрясающим видом расп…
Дом 4 ванных в Aleksandrovo, Болгария
Дом 4 ванных
Aleksandrovo, Болгария
4 ванных комнат
€ 68,000

Параметры недвижимости в Великотырновская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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