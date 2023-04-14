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Купить недвижимость с видом на море в Варненская область, Болгария

Варна
89
Бяла
35
Dolni Chiflik
18
Provadia
1
3 объекта найдено
Студия 1 комнатав Золотые Пески, Болгария
Студия 1 комната
Золотые Пески, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/11 Этаж
€ 52,000
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
194 м²
€ 400,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный апартаментный комплекс, расположенный на самой первой…
Квартира 1 комнатав Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна, Болгария
1 Количество комнат 24 м²
€ 25,000
Престижный район Бриз  в Варне,напротив дома через дорогу  Пикадили Парк - торго…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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