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Квартиры с бассейном в Варненская область, Болгария

Бяла
36
Dolni Chiflik
12
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Золотые Пески, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Золотые Пески, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Bestay Property представляет квартиру на продажу в Resort Aquamarine в Золотых Песках. Собст…
€37,900

Типы недвижимости в Варненская область

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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