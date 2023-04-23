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Жильё в Tundzha, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Drama, Болгария
Дом 4 спальни
Drama, Болгария
100 м² 1 Этаж
€ 22,000
ID 30390696Cost: 22000 euroLocality: village Malk Manastir, total. Elkhovo, Yambol regionRoo…

Параметры недвижимости в Tundzha, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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