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Жильё в Triavna, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Voneshta voda, Болгария
Квартира
Voneshta voda, Болгария
€ 5,600,000
Элитная резиденция среди живописной природы, в 28 км от г. Велико Тырново. Преимущества …

Параметры недвижимости в Triavna, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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