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Квартиры в Триадица, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Sofia City, Болгария
Квартира 1 спальня
Sofia City, Болгария
1 ванных комнат 87 м²
€ 149,000
Bestay Property предлагает большую квартиру с одной спальней в недавно построенном кирпичном…

Параметры недвижимости в Триадица, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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