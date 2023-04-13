Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Болгарии

Svilengrad
1
Бургасская область
1
Хасковская область
1
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартирав Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
87 м² 3/5 Этаж
€ 133,464
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартира 5 спаленв Солнечный берег, Болгария
Квартира 5 спален
Солнечный берег, Болгария
160 м² 3 Этаж
€ 313,600
ID 30503896Multi-room apartment for sale in the residential complex "Cascadas 9" (Bulgaria, …
Квартирав Вробница, Болгария
Квартира
Вробница, Болгария
98 м² 4/6 Этаж
€ 204,422
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу …
Квартира 2 комнатыв София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
2 Количество комнат 86 м²
€ 73,100
Агенция КВАДРАТ представляет вашему вниманию квартиры в здании Гранд Азурро! Расположение …
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
58 м² 4 Этаж
€ 50,000
ID 30428602For sale it is offered :Spacious 2-room apartment with mountain view.Cost: 50,000…
Квартирав Святой Влас, Болгария
Квартира
Святой Влас, Болгария
46 м²
€ 45,710
Закрытый курортный комплекс в 2-х минутах ходьбы от моря, в престижном курорте Святой Влас…
Квартирав Sofia City, Болгария
Квартира
Sofia City, Болгария
87 м² 2/5 Этаж
€ 128,251
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Овчарка 2. Новое роскошное …
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
64 м²
€ 57,000
Апарт-комплекс на черноморском курорте Константин и Елена,  в непосредственной близос…
Дом 3 спальнив София, Болгария
Дом 3 спальни
София, Болгария
3 ванных комнат 280 м²
€ 408,250
Bestay Property рада представить вам просторный дом на продажу с красивым двором в районе Си…
Квартира 3 спальнив София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 229,000
Квартирав Chernomorets, Болгария
Квартира
Chernomorets, Болгария
€ 75,784
Квартира 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
92 м² 2 Этаж
€ 93,357
#22959927 Royal Bay Complex 2, 2-Bedroom apartment, Sveti Vlas2-bedroom apartment in the com…

Параметры недвижимости в Болгарии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти