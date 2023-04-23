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Жильё в Teteven, Болгария

Teteven
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1 объект найдено
Квартира в Teteven, Болгария
Квартира
Teteven, Болгария
€ 165,000
Недвижимость с разработанным идейным инвестиционным проектом, подходит для строительства с…

Параметры недвижимости в Teteven, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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