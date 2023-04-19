Купить недвижимость в Тырговиштская область, Болгария

Квартира 1 спальня Святой Влас, Болгария 2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 5/5 Этаж

€ 61,931

Апартаменты с видом на море с 1 спальней в комплексе Sirena, Dinevi Resort, Свети Влас Мы р…