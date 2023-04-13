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Купить недвижимость с бассейном в Болгарии

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дома
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9 объектов найдено
Дом 3 спальнив Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом 5 спаленв София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Квартира 1 спальняв Варненская область, Болгария
Квартира 1 спальня
Варненская область, Болгария
1 ванных комнат 87 м²
€ 37,900
Bestay Property представляет квартиру на продажу в Resort Aquamarine в Золотых Песках. Собст…
Дом 2 спальнив Banya, Болгария
Дом 2 спальни
Banya, Болгария
2 ванных комнат 130 м²
€ 39,000
Bestay Property представляет дом отдыха в деревне Дольно Драглиште. Дом расположен на участк…
Квартира 1 спальняв Созополь, Болгария
Квартира 1 спальня
Созополь, Болгария
1 ванных комнат 56 м²
€ 86,000
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
Квартира 2 спальнив Софийская область, Болгария
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат 126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars.   The apartment…
Дом 7 спаленв Bansko, Болгария
Дом 7 спален
Bansko, Болгария
8 ванных комнат 769 м²
€ 950,000
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
Дом 3 спальнив Bansko, Болгария
Дом 3 спальни
Bansko, Болгария
3 ванных комнат 661 м²
€ 300,000
Сказочный горный дом в Банско, гольф и загородный клуб Пирин. Недвижимость имеет площадь 661…
Квартира 2 спальнив Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
76 м² 1 Этаж
€ 117,600
Costal Dreams, 1-bedroom apartment, Sveti Vlas1-bedroom apartment, in a gated complex "Costa…

Регионы с недвижимостью на продажу

Добричская область
Созополь
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