Купить недвижимость с бассейном в Болгарии

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Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
3 ванных комнат
240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат
728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Квартира 1 спальня
Варненская область, Болгария
1 ванных комнат
87 м²
€ 37,900
Bestay Property представляет квартиру на продажу в Resort Aquamarine в Золотых Песках. Собст…
Дом 2 спальни
Banya, Болгария
2 ванных комнат
130 м²
€ 39,000
Bestay Property представляет дом отдыха в деревне Дольно Драглиште. Дом расположен на участк…
Квартира 1 спальня
Созополь, Болгария
1 ванных комнат
56 м²
€ 86,000
Bestay Property presents a stidio flat on the coast of the Black Sea, first line to Seaside …
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
2 ванных комнат
126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars. The apartment…
Дом 7 спален
Bansko, Болгария
8 ванных комнат
769 м²
€ 950,000
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
Дом 3 спальни
Bansko, Болгария
3 ванных комнат
661 м²
€ 300,000
Сказочный горный дом в Банско, гольф и загородный клуб Пирин. Недвижимость имеет площадь 661…
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
76 м²
1 Этаж
€ 117,600
Costal Dreams, 1-bedroom apartment, Sveti Vlas1-bedroom apartment, in a gated complex "Costa…
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