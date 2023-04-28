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Жильё в Svishtov, Болгария

Свиштов
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1 объект найдено
Дом 4 ванных в Aleksandrovo, Болгария
Дом 4 ванных
Aleksandrovo, Болгария
4 ванных комнат
€ 76,000

Параметры недвижимости в Svishtov, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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