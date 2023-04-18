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Купить таунхаус в Svilengrad, Болгария

Свиленград
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Свиленград, Болгария
Таунхаус 3 спальни
Свиленград, Болгария
5 Количество комнат 1 ванных комнат 524 м² Количество этажей 1
€ 145,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…

Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

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