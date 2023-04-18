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Купить недвижимость с видом на горы в Svilengrad, Болгария

Свиленград
3
1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…

Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

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