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Купить недвижимость в Svilengrad, Болгария

Свиленград
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Таунхаус 3 спальнив Свиленград, Болгария
Таунхаус 3 спальни
Свиленград, Болгария
5 Количество комнат 1 ванных комнат 524 м² Количество этажей 1
€ 145,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
Дом 4 спальнив Levka, Болгария
Дом 4 спальни
Levka, Болгария
7 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 2
€ 18,000
Это твердое, кирпичный дом с четырьмя спальнями находится в тихом месте в деревне в Левке с …

Параметры недвижимости в Svilengrad, Болгария

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с бассейном
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