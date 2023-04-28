Болгария
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Болгарии
Студия
Дом в Болгарии
Вилла
Земельные участки в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Болгарии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Болгарии
Найти агента в Болгарии
Агентства недвижимости в Болгарии
Агенты в Болгарии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Бургасская область
Nesebar
Святой Влас
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Святой Влас, Болгария
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
София, Болгария
72 м²
€ 79,508
Квартира
Byala, Болгария
€ 68,200
Меблированный апартамент в центре курортного города Бяла, в 55 км от Варны. Преим…
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
79 м²
1 Этаж
€ 137,610
ID30598786Apartment with 2 bedrooms in the Arena 2 complexPrice: 139 000 eurosLocality: Svet…
Квартира
Несебр, Болгария
73 м²
2 Этаж
€ 72,912
For sale it is offered:Apartment with 1 bedroomCost: 74 400Total area: 73.08sq.m.Floor: 2/6S…
Квартира
Солнечный берег, Болгария
103 м²
€ 68,000
Комплекс в сердце курорта Солнечный берег Преимущества комплекса -расположен в …
Квартира
Yasna Polyana, Болгария
€ 46,000
Квартира
Солнечный берег, Болгария
32 м²
€ 36,900
Курортный комплекс апартаментов в тихом, зеленом районе курорта Солнечный берег, в 380 мет…
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
113 м²
2 Этаж
€ 171,500
#27191038 PROMOTION!!! We offer for sale a two-bedroom apartment with a panoramic view of th…
Квартира 2 спальни
Витоша, Болгария
2 ванных комнат
100 м²
€ 132,452
Bestay Property offers a spacious two bedroom apartment on the third floor in newly built br…
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
71 м²
4 Этаж
€ 57,420
ID307268381 bedroom apartment in Anita complexPrice: 58,000 eurosLocality: Sunny BeachRooms:…
Квартира 2 спальни
София, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
€ 118,555
Дом 5 спален
Kosharitsa, Болгария
350 м²
2 Этаж
€ 240,100
#27258776 We offer for sale a large mansion in the center of Kosharitsa.Private 2-storey hou…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты