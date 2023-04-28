Студия 1 комната Святой Влас, Болгария 1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 2/6 Этаж

€ 47,999

Студия с видом на море, Гранд Отель St.Vlas Мы рады предложить эту студию с фронтальным в…