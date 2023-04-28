Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Nesebar
  5. Святой Влас
  6. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Святой Влас, Болгария

Студия В архив
Очистить
3 объекта найдено
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 66,000
Студия с видом на море в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам эту…
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3/5 Этаж
€ 49,500
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
Студия 1 комната в Святой Влас, Болгария
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 2/6 Этаж
€ 47,999
Студия с видом на море, Гранд Отель St.Vlas Мы рады предложить эту студию с фронтальным в…
Realting.com
Перейти