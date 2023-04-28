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Студия
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13 объектов найдено
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Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
2/6 Этаж
€ 37,500
IBG Real Estates предлагает на продажу студию, расположенную на 2 этаже / с лифтом / в компл…
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
53 м²
€ 39,900
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 35,000
Продается студия, расположенная на 4 этаже в комплексе Sea Breeze в Свети Влас. Комплекс рас…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
9/9 Этаж
€ 48,500
Студия на берегу моря в Majestic Beach Resort ****, Санни Бич Мы рады предложить эту мебл…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3/5 Этаж
€ 66,000
Студия с видом на море в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам эту…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
3/7 Этаж
€ 41,990
Меблированная новая студия на вилле Сардиния, Свети Влас Мы рады предложить эту меблирова…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
5/5 Этаж
€ 47,000
Меблированная студия с видом на бассейн в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада п…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
3/5 Этаж
€ 49,500
Вид на море / Пул Студия в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада предложить вам э…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
2/6 Этаж
€ 47,999
Студия с видом на море, Гранд Отель St.Vlas Мы рады предложить эту студию с фронтальным в…
Студия 1 комната
Святой Влас, Болгария
1 Количество комнат
1 ванных комнат
4/6 Этаж
€ 54,000
Большая меблированная студия на продажу в Эдемском саду, Свети Влас IBG Real Estates рада п…
Студия
Святой Влас, Болгария
€ 47,080
Студия 1 спальня
Святой Влас, Болгария
1 ванных комнат
€ 36,900
Студия
Святой Влас, Болгария
€ 68,900
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