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Жильё с видом на море в Святой Влас, Болгария

53 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 4/6 Этаж
€ 85,900
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished one-bedroom apartment located on th…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 4/6 Этаж
€ 120,000
For sale is this one-bedroom apartment in perfect condition and sea view located on the…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 128,000
We are pleased to offer this 1-bedroom apartment with Sea and pool views located on the 2nd …
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 2/6 Этаж
€ 120,000
IBG Real Estates is pleased to offer this fully furnished two-bedroom apartment, locate…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 4/7 Этаж
€ 115,000
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished 2-bedroom apartment located on the 4th f…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 6/6 Этаж
€ 159,900
IBG Real Estates is pleased to offer this furnished 2-bedroom apartment located on the 6th f…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² 2/6 Этаж
€ 130,000
Мы рады предложить эту меблированную двухкомнатную квартиру, расположенную на 4-м этаже в ун…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 1/4 Этаж
€ 73,500
IBG Real Estates is pleased to offer this fully furnished 1-bedroom apartment, located …
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/6 Этаж
€ 64,000
Мы рады предложить на продажу эту полностью меблированную квартиру с одной спальней, располо…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/6 Этаж
€ 67,500
IBG Real Estates рада предложить эту просторную 1-комнатную квартиру, расположенную на треть…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/6 Этаж
€ 54,500
Квартира с 2 спальнями с бассейном и видом на море, Crown Fort Club, Сен-Влас Продается ком…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² 5/6 Этаж
€ 125,000
Квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море в Викторио, Свети Влас, 150 м до…
Квартира 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 5/6 Этаж
€ 135,000
Квартира с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море, Вилла Калабрия, Свети Влас IBG…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 3/5 Этаж
€ 160,000
Вид на море Апартаменты с 1 спальней на берегу моря в Арене 1, Свети Влас IBG Real Estates …
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 57,000
Вид на море 1-комнатная квартира в Свети Влас. Без платы за обслуживание IBG Real Estates…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 3/5 Этаж
€ 145,000
2-BED, 2-BATH квартира с видом на море и бассейн, райский сад, Свети Влас IBG Real Estate…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 5/5 Этаж
€ 128,000
Апартаменты с видом на море / бассейн с 2 спальнями в Марина Вью, Fort Noks Grand Resort, Св…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 5/11 Этаж
€ 95,000
Апартаменты с 1 спальней на берегу моря с видом на море и бассейн в Majestic Beach Resort **…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 5/5 Этаж
€ 95,000
1-комнатная квартира с видом на море в Dolce Vita 2, VIP зона в Свети Влас Мы рады предложи…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 86 м² 3/4 Этаж
€ 83,000
Квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море в Watermill / Vodenitsata, Свети…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/4 Этаж
€ 89,900
Апартаменты с 1 спальней в Этаре 1, St Vlas IBG Real Estates рада предложить эту двухкомнат…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м² 4/6 Этаж
€ 123,000
Апартаменты с видом на море с 2 спальнями в Адмирале, Свети Влас, Dinevi Resort Мы рады пре…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 3/5 Этаж
€ 145,000
Квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и видом на море в райском саду, Свети Влас IBG …
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 2/6 Этаж
€ 99,000
Апартаменты с видом на море / бассейн с 1 спальней в престижном монастыре 2, Свети Влас. 1-я…
Квартира 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Квартира 2 спальни
Святой Влас, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
1-я линия! Апартаменты с видом на море и 2 спальнями в апарт-отеле Diamond, Dinevi Resort I…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4/4 Этаж
€ 77,000
Апартаменты с 1 спальней с видом на море в Chateau Nessebar, Свети Влас, в 50 м от пляжа IB…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 3/6 Этаж
€ 79,000
Апартаменты с видом на море с 1 спальней в Panorama Fort Beach, Свети Влас. 1-я линия до пля…
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 5/6 Этаж
€ 79,900
Квартира с видом на море и одной спальней на продажу в Crown Fort Club, Сен-Влас Продается …
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 5/5 Этаж
€ 63,000
Апартаменты с видом на море с 1 спальней в комплексе Sirena, Dinevi Resort, Свети Влас Мы р…
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