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Пентхаусы в Святой Влас, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 6/6 Этаж
€ 450,000
300 кв. Пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе Посейдон, Несебр Комплекс …
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