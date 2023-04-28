Дом 3 спальни Святой Влас, Болгария 4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2

€ 120,000

Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…