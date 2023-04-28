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Дома с видом на море в Святой Влас, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Семейный дом с 3 спальнями, собственным бассейном, видом на море и площадкой для барбекю, ви…
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