Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Sungurlare
  5. Дома

Дома в Sungurlare, Болгария

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Klimash, Болгария
Дом 4 спальни
Klimash, Болгария
65 м² 1 Этаж
€ 19,600
#31047214House with a yard in the village.KlimashPrice: 20 000 euroLocation: region.Burgas.S…
Дом 4 спальни в Chubra, Болгария
Дом 4 спальни
Chubra, Болгария
156 м² 2 Этаж
€ 33,500
# 31016910For sale it is offered:House of 2 floors in the village of Chubra, Sungurlare comm…

Параметры недвижимости в Sungurlare, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти