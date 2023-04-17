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Купить квартиру в Sredets, Болгария

Sredets
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Sredets, Болгария
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
2 ванных комнат 85 м²
€ 14,000
Квартирав Sredets, Болгария
Квартира
Sredets, Болгария
€ 57,500
Двухэтажный дом в центре городка Средец, в 30 км от портового города Бургас.   Пр…
Квартирав Dyulevo, Болгария
Квартира
Dyulevo, Болгария
100 м²
€ 45,000
Новый одноэтажный дом в с. Дюлево, область Бургас. Преимущества -тихое и спокойное место…
Квартирав Dyulevo, Болгария
Квартира
Dyulevo, Болгария
144 м²
€ 85,000
Новый двухэтажный дом в с. Дюлево, в 35 км от г. Бургас. Преимущества -тихое и спокойное…
Квартира 1 спальняв Sredets, Болгария
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
1 ванных комнат 7 453 м²
€ 26,500

Параметры недвижимости в Sredets, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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