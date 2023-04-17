Купить недвижимость в Sredets, Болгария

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11 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Momina Tsarkva, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 39,995
Продается отдельно стоящий двухэтажный дом в небольшой деревне в регионе Бургас недалеко от …
Дом 2 спальни
Sredets, Болгария
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 1
€ 85,000
Одноэтажный дом на продажу в 30 км от Бургаса, Болгария Продается одноэтажный отдельно стоя…
Дом
Panchevo, Болгария
€ 23,000
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
2 ванных комнат
85 м²
€ 14,000
Дом 5 спален
Kubadin, Болгария
138 м²
2 Этаж
€ 22,500
#28926290 A two-storey house of massive construction is offered in the very center of the vi…
Дом 3 ванных
Sredets, Болгария
3 ванных комнат
90 м²
€ 33,000
Квартира
Sredets, Болгария
€ 57,500
Двухэтажный дом в центре городка Средец, в 30 км от портового города Бургас. Пр…
Квартира
Dyulevo, Болгария
100 м²
€ 45,000
Новый одноэтажный дом в с. Дюлево, область Бургас. Преимущества -тихое и спокойное место…
Квартира
Dyulevo, Болгария
144 м²
€ 85,000
Новый двухэтажный дом в с. Дюлево, в 35 км от г. Бургас. Преимущества -тихое и спокойное…
Дом
Debelt, Болгария
114 м²
€ 68,900
Квартира 1 спальня
Sredets, Болгария
1 ванных комнат
7 453 м²
€ 26,500
Параметры недвижимости в Sredets, Болгария
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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