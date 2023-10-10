Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Болгария
  4. Созополь
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Созополь, Болгария

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Ресторан в экологическом месте Солнечного берега, с красивой панорамой на море Преимуще…
€70,000
Квартира в Солнечный берег, Болгария
Квартира
Солнечный берег, Болгария
Площадь 35 м²
Этаж 4
Dear customer, we offer you a studio, which is located on the 4th floor, the area is 35 sq.m…
€23,500
Дом 4 спальни в Поморие, Болгария
Дом 4 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Этаж 2
ID 31667276Cost: 390,000 euroLocality: Sarafovo square, BurgasRooms: 4Total area: 152.35 sq.…
€389,549
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€51,407
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ахелой, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/6
Вид на бассейн 2-х комнатная квартира в Midia Grand Resort, Aheloy. Первая линия до пляжа I…
€66,824
Квартира 4 комнаты с ванной в София, Болгария
Квартира 4 комнаты с ванной
София, Болгария
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Агентство Квадрат продает мезонет возле русского памятника. Квартира состоит из двух уровн…
€210,000
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Роскошный трехкомнатный апартамент с потрясающе шикарным  морским видом на курорте „Солнеч…
€385,000
Квартира 2 спальни в Солнечный берег, Болгария
Квартира 2 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 6
ID302228281 bedroom apartment in the River Park complex (Sunny Beach)Price: 59,000 eurosLoca…
€59,000
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
"DRIUM WISHON REAL ESTATE Однокомнатная квартира на продажу в. Витоша в тихом месте возле ос…
€93,600
Квартира с баней в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира с баней
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 112 м²
Этаж 3/7
€154,560
Квартира в Витоша, Болгария
Квартира
Витоша, Болгария
Площадь 134 м²
Этаж 2/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE A two-bedroom apartment for sale in. Boyana in a quiet place near a…
€227,503
Квартира 3 спальни в Несебр, Болгария
Квартира 3 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Этаж 3
#30495786Apartment with 2 bedrooms, complex "Rose Village", Sunny Beach.Price: 83300 euroLoc…
€83,204

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти