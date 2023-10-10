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Таунхаусы в Созополь, Болгария

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Созополь, Болгария
Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Созополь, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Уникальный коттеджный комплекс в живописном месте старинного города Созополь. Комплекс постр…
€125,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Созополь, Болгария
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Созополь, Болгария
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Наш курортный комплекс  - люксозный поселок закрытого типа, на первой линии моря, с собствен…
€265,000

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

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