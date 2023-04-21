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Квартиры-студии в Созополь, Болгария

Chernomorets
1
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4 объекта найдено
Студия в Zidarovo, Болгария
Студия
Zidarovo, Болгария
€ 49,650
Студия 1 спальня в Созополь, Болгария
Студия 1 спальня
Созополь, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 120,000
Студия состоит из прихожей с кухней, ванной комнаты с туалетом, гостиной-столовой со спально…
Студия в Zidarovo, Болгария
Студия
Zidarovo, Болгария
4 084 м²
€ 81,680
Студия в Chernomorets, Болгария
Студия
Chernomorets, Болгария
€ 35,000

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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