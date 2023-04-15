Купить недвижимость с видом на море в Созополь, Болгария

Дом 4 спальни Budzhaka, Болгария 5 Количество комнат 5 ванных комнат 471 м² Количество этажей 3

€ 1,200,000

Роскошный дом с видом на море / бассейн и 4 спальни в Созополисском курортном комплексе, Соз…