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Купить недвижимость с видом на море в Созополь, Болгария

Созопол
51
Chernomorets
19
2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Budzhaka, Болгария
Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
5 Количество комнат 5 ванных комнат 471 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
Роскошный дом с видом на море / бассейн и 4 спальни в Созополисском курортном комплексе, Соз…
Дом 5 спаленв Zidarovo, Болгария
Дом 5 спален
Zidarovo, Болгария
5 ванных комнат 450 м²
€ 620,000

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

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