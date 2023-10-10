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Дома с бассейном в Созополь, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Chernomorets, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Chernomorets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Bestay Property presents a luxury furnished house in gated complex  with exclusive houses in…
€420,000

Параметры недвижимости в Созополь, Болгария

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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