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Пентхаусы в София, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,865
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира, пентхаус, в. Ипподром. Он состо…

Параметры недвижимости в София, Болгария

недорогая
элитная
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