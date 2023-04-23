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Дома с бассейном в София, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…

Параметры недвижимости в София, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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