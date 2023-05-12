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Жильё с бассейном в Софийская область, Болгария

Софийская область
417
Район Софии (Столична)
400
София
303
Витоша
52
Вробница
14
Ovcha kupel
13
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Витоша, Болгария
Дом 3 спальни
Витоша, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 470,000
Bestay Property presents a brand new house in gated complex for sale in Dragalevtsi district…
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Квартира 2 спальни в Софийская область, Болгария
Квартира 2 спальни
Софийская область, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€ 264,500
Gorgeous two-bedroom property in the “Diamond” building, touching the stars.   The apartment…

Параметры недвижимости в Софийская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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